Spal retrocessa, Di Biagio: “A un certo punto ho capito che era finita…” (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo due ottime stagioni, si è conclusa la favola della Spal in Serie A. Gli emiliani retrocedono nella categoria cadetta al termine di un'annata decisamente travagliata, con l'addio a Leonardo Semplici in panchina per puntare sull'ex CT dell'Under 21 Luigi Di Biagio. Proprio l'attuale tecnico dei ferraresi fa il punto della situazione in conferenza stampa.SEGNALEDi Biagio ha svelato un particolare davvero curioso: "Ho capito che non ci saremmo salvati dopo la partita contro il Genoa. La mia convinzione era quella di accorciare sul Grifone dopo gli scontri diretti. Dopo quella partita ho capito che sarebbe stata veramente dura. I casi eclatanti di Cagliari e Milan ci hanno dato un botta non indifferente. Ho cercato di caricare l'ambiente ma non ci siamo riusciti". ... Leggi su itasportpress

