Sky Upfront 2020, Back to Next | Pekin Express approda su Sky e NOW TV (Di martedì 21 luglio 2020) Sky Italia e Banijay Italia siglano un accordo in esclusiva per le prossime edizioni di “Pekin Express”, uno dei format di maggior successo degli ultimi anni. I viaggi di “Pekin Express” approderanno dunque su Sky e NOW TV prossimamente.Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky Italia, dice:«Diamo il benvenuto in Sky ad uno dei format di maggior successo degli ultimi anni che va ad arricchire ulteriormente la nostra offerta di intrattenimento. Il successo di “Pekin Express”,... Leggi su digital-news

Irene_Silmarien : Sky ha annunciato e presentato tutte le #serieTV targate 'Sky Original' che arriveranno tra il 2020 e il 2021.… - nmaccanico : RT @SkyTG24: Sky Upfront, ecco tutte le nuove serie tv targate Sky - enrick81 : @famigliasimpson @Tvottiano @napoliforever89 @ematr_86 @tw_fyvry @misterf_tweets @Gio79803890 @ZeusMega… - SkyTG24 : La stagione tv 2020/2021 su Sky: guida a tutti i film, le serie e gli eventi sportivi - darkap89 : Qui trovate la grande cartella stampa dei #palinsestisky per il 2020-2021. Programmi, serie tv, film e tanto altro -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Upfront Sky Upfront, ecco tutte le nuove serie tv targate Sky Sky Tg24 Sky, nuove serie da Gabriele Muccino a Totti

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - La prima serie tv firmata da Gabriele Muccino, con il reboot del suo film di successo A casa tutti bene, e Speravo de mori' prima, la serie su Francesco Totti con Pietro Castel ...

Sky Upfront 2020, Back to Next | 12 mesi di emozioni in arrivo su Sky Sport

Una stagione di sport da vivere su Sky: un’estate lunga un anno, da luglio 2020 a luglio 2021, dalle fasi finali di Serie A, UEFA Champions e UEFA Europa League, fino agli Europei di calcio della ...

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - La prima serie tv firmata da Gabriele Muccino, con il reboot del suo film di successo A casa tutti bene, e Speravo de mori' prima, la serie su Francesco Totti con Pietro Castel ...Una stagione di sport da vivere su Sky: un’estate lunga un anno, da luglio 2020 a luglio 2021, dalle fasi finali di Serie A, UEFA Champions e UEFA Europa League, fino agli Europei di calcio della ...