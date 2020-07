Serie A, la classifica post-Covid: Milan da primato, Lazio e Parma da retrocessione (Di martedì 21 luglio 2020) Mancano poche giornate alla conclusione del campionato di Serie A. E’ il momento dei bilanci in attesa degli ultimi verdetti. Ma la strada sembra tracciata, per lo scudetto alla Juventus è solo questione di tempo, per la zona Champions League bisogna solo decidere la posizione delle squadre che saranno Atalanta, Inter e Lazio. In zona retrocessione già in Serie B la Spal, con un piede e mezzo nel campionato cadetto il Brescia, per l’ultimo posto sarà testa a testa tra Lecce e Genoa con la squadra di Liverani indiziata numero uno al terzultimo posto. Continua l’appuntamento di CalcioWeb con la classifica post Coronavirus. Al primo posto due squadre che stanno giocando un ottimo calcio, ... Leggi su calcioweb.eu

