Sassuolo-Milan 1-2: la reazione di Mauro Suma al successo dei rossoneri (VIDEO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sorrisi, allegria e tre punti. Si chiude nel migliore dei modi la trasferta emiliana del Milan di Stefano Pioli, che lascia il Mapei Stadium con 3 punti in tasca e torna a Milano con la settima vittoria dalla ripresa del campionato e il quinto posto virtuale. Decisiva la doppietta di Zlatan Ibrahimovic, che ha entusiasmato il telecronista di fede rossonero Mauro Suma, il quale si è goduto la vittoria. In alto la sua reazione. Leggi su sportface

