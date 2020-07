Sassuolo, i convocati di De Zerbi per la gara con il Milan (Di martedì 21 luglio 2020) Sassuolo, di seguito l’elenco dei convocati di De Zerbi per la gara con il Milan in programma questa sera a Reggio Emilia alle 21:45 Sassuolo, di seguito l’elenco dei convocati di De Zerbi per la gara con il Milan in programma questa sera a Reggio Emilia alle 21:45. PORTIERI- 47 Andrea CONSIGLI; 56 Gianluca PEGOLO; 63 Stefano TURATI DIFENSORI-2 MARLON; 6 ROGERIO; 13 Federico PELUSO; 17 Mert MÜLDÜR; 22 Jeremy; TOLJAN; 32 Giangiacomo MAGNANI; 35 Stefano PICCININI; 77 Giorgos KYRIAKOPOULOS CENTROCAMPISTI-; 4 Francesco MAGNANELLI; 10 Filip DJURICIC; 23 Junior TRAORE’; 44 Andrea GHION; 68 Mehdi BOURABIA; 73 Manuel LOCATELLI ATTACCANTI-7 Jeremie BOGA; 9 Francesco CAPUTO; 18 Giacomo RASPADORI; ... Leggi su calcionews24

acmilan : Our 23-man squad away to Sassuolo ?????? Ecco i rossoneri convocati per #SassuoloMilan #SempreMilan - mfjr9 : RT @acmilan: Our 23-man squad away to Sassuolo ?????? Ecco i rossoneri convocati per #SassuoloMilan #SempreMilan - tinogando : RT @acmilan: Our 23-man squad away to Sassuolo ?????? Ecco i rossoneri convocati per #SassuoloMilan #SempreMilan - MIsezCirebon : RT @acmilan: Our 23-man squad away to Sassuolo ?????? Ecco i rossoneri convocati per #SassuoloMilan #SempreMilan - Aungthumyint111 : RT @acmilan: Our 23-man squad away to Sassuolo ?????? Ecco i rossoneri convocati per #SassuoloMilan #SempreMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo convocati Sassuolo-Milan, i convocati di Pioli: Zlatan Ibrahimovic è regolarmente in gruppo TUTTO mercato WEB Sassuolo, i convocati di De Zerbi per la gara con il Milan

Sassuolo, di seguito l’elenco dei convocati di De Zerbi per la gara con il Milan in programma questa sera a Reggio Emilia alle 21:45 Sassuolo, di seguito l’elenco dei convocati di De Zerbi per la gara ...

Sassuolo-Milan, i convocati di Pioli: c’è Ibrahimovic

Il Milan ha diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo al Mapei Stadium in programma martedì sera. Ibrahimovic, che sembrava poter essere in dubbio, ...

Sassuolo, di seguito l’elenco dei convocati di De Zerbi per la gara con il Milan in programma questa sera a Reggio Emilia alle 21:45 Sassuolo, di seguito l’elenco dei convocati di De Zerbi per la gara ...Il Milan ha diramato la lista dei giocatori convocati per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo al Mapei Stadium in programma martedì sera. Ibrahimovic, che sembrava poter essere in dubbio, ...