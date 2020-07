Sanremo 2021, Amadeus svela gli ospiti: “Possibile Maria De Filippi e Jovanotti” (Di martedì 21 luglio 2020) E’ dunque ufficiale, a confermare quanto era noto ormai da tempo, che sarà ancora Amadeus a prendere il controllo del prossimo Sanremo 2021. Il direttore artistico e presentatore dell’edizione 2020 avrà il compito difficile di rilanciare il Festival dopo la stagione del Covid, andando incontro alle mille restrizioni che per forza di cose ne limiteranno la messa in scena. Già è noto che la kermesse sarà trasmessa con un mese di ritardo, nel marzo del prossimo anno; mentre ancora non è chiaro se eventuali conteggi e paletti in termini di pubblico e presenti saranno ufficializzati a breve termine. Amadeus punta i primi ospiti d’onore per Sanremo 2021: da Maria De Filippi alla ... Leggi su velvetgossip

