Sampdoria-Genoa, Ranieri: “E’ presto per fare bilanci, vogliamo chiudere al meglio la stagione” (Di martedì 21 luglio 2020) Se la Sampdoria è una delle squadre più in forma della Serie A, come certificato dalle quattro vittorie nelle ultime cinque gare, il merito è anche del tecnico Claudio Ranieri, che nonostante la salvezza ormai ipotecata non vuole cali di tensione e tiene la squadra sulle spine in vista del derby contro il Genoa: “Non è ancora tempo di bilanci. Voglio vedere i ragazzi lottare su ogni pallone e mantenere la stessa mentalità degli ultimi impegni. Servirà la miglior Sampdoria contro un avversario determinato e in ripresa. Il derby è derby, ma senza tifosi sarà diverso. vogliamo chiudere in bellezza la stagione“. Leggi su sportface

