Quando Hope scopre di Beth in Italia? Cambia la data a Beautiful (Di martedì 21 luglio 2020) Brutte notizie per i fan di Beautiful. A quanto pare neppure quest'estate assisteremo in Italia alla grande rivelazione: quella inerente Beth, la figlia di Hope e Liam. Le ultime modifiche alla programmazione Mediaset non permettono infatti di andare avanti velocemente. La puntata giornaliera dura assai poco e inizia sempre con un breve riassunto dell'episodio precedente.

Brutte notizie per i fan di Beautiful. A quanto pare neppure quest’estate assisteremo in Italia alla grande rivelazione: quella inerente Beth, la figlia di Hope e Liam. Le ultime modifiche alla ...

Emirati Arabi Uniti: lanciata la sonda Hope, è diretta su Marte

Evento storico nei giorni scorsi per gli Emirati Arabi Uniti, che per la prima volta hanno intrapreso una missione spaziale interplanetaria. Protagonista del viaggio è la sonda Hope - o Al Amal in ara ...

