Portato in infermeria il pakistano malato e rinchiuso per sbaglio con migranti in quarantena (Di martedì 21 luglio 2020) La disavventura di un giovane, residente ad Amantea, finito al Cara con un gruppo di naufraghi. Minacce all'associazione che ha denunciato il caso Leggi su repubblica

StraNotizie : Portato in infermeria il pakistano malato e rinchiuso per sbaglio con migranti in quarantena -

Ultime Notizie dalla rete : Portato infermeria Torino, botte e umiliazioni ai detenuti: 25 indagati tra cui il direttore, contestato per la prima volta il reato di tortura La Repubblica Portato in infermeria il pakistano malato e rinchiuso per sbaglio con migranti in quarantena

“Adesso va meglio, sto meglio”. La linea va e viene, l’audio è disturbato, il messaggio che arriva dal Cara di Crotone però è chiaro. C’è uno spiraglio di luce nella kafkiana disavventura di Abbas Mia ...

Torino, botte e umiliazioni ai detenuti: 25 indagati tra cui il direttore, contestato per la prima volta il reato di tortura

Celle dedicate alla punizione dei detenuti con scompensi psichici. Venivano obbligati a spogliarsi e a gridare frasi come “Sono un pezzo di m...” mentre gli agenti li malmenavano con schiaffi e pugni, ...

“Adesso va meglio, sto meglio”. La linea va e viene, l’audio è disturbato, il messaggio che arriva dal Cara di Crotone però è chiaro. C’è uno spiraglio di luce nella kafkiana disavventura di Abbas Mia ...Celle dedicate alla punizione dei detenuti con scompensi psichici. Venivano obbligati a spogliarsi e a gridare frasi come “Sono un pezzo di m...” mentre gli agenti li malmenavano con schiaffi e pugni, ...