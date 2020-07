Pisa, agenti tentano di salvare un cane lasciato in auto dai proprietari. Ma arrivano troppo tardi (Di martedì 21 luglio 2020) Una pattuglia della polizia municipale di Pisa è intervenuta nei pressi di piazza dei Miracoli per tentare di salvare un cane lasciato in auto dai proprietari. Purtroppo l’intervento non è stato sufficiente a salvare la vita dell’animale. Che è morto durante il trasferimento alla clinica veterinaria di San Piero a Grado. Pisa, cane abbandonato in auto dai proprietari Ad avvisare gli agenti un turista italiano. Che ha segnalato la presenza di un auto parcheggiata in via cardinale Maffi. Al cui interno si trovava un bulldog, in evidente stato di sofferenza. Sulla base della segnalazione, la pattuglia è subito ... Leggi su secoloditalia

