Pekin Express: Pechino Express passa su Sky e cambia titolo (Di martedì 21 luglio 2020) La notizia è ufficiale: come annunciato oggi, durante lo Sky Upfront 2020 condotto da Enrico Papi, Pechino Express lascia Rai 2 dopo otto edizioni e passa a Sky con un nuovo titolo, Pekin Express.Sky Italia e Banijay Italia hanno siglato un accordo in esclusiva per le prossime edizioni di Pekin Express che andranno in onda prossimamente, impossibile prevedere quando considerato il particolare contesto storico, su Sky e su Now Tv.Pekin Express: Pechino Express passa su Sky e cambia titolo pubblicato su TVBlog.it 21 luglio 2020 19:40. Leggi su blogo

trash_italiano : ?? Pechino Express passa ufficialmente a Sky e cambia nome in Pekin Express - SkyTG24 : Pekin Express, il programma TV di coppie famose in viaggio sbarca su Sky - mariakiara568 : RT @TrashAmmme: #PechinoExpress passa ufficialmente da Rai2 a Sky con il nuovo nome di 'Pekin Express' L'italia: - sobbmar : Ma raga ma in che senso pekin express #PechinoExpress - hznll28 : RT @TrashAmmme: #PechinoExpress passa ufficialmente da Rai2 a Sky con il nuovo nome di 'Pekin Express' L'italia: -