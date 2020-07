MotoGp, Marquez operato: le sue condizioni e i tempi di recupero (Di martedì 21 luglio 2020) Novità importanti sulle condizioni di Marc Marquez. Il pilota campione del mondo in carica della MotoGp è stato operato a Barcellona dal dottor Mir a seguito della caduta rimediata nel primo Gran Premio della stagione 2020 che gli ha causato la frattura dell'omero.Da quanto si apprende, l’intervento è perfettamente riuscito. A Marquez è stata inserita una placca che ha ridotto le tre fratture subite all’omero del braccio destro. Il nervo radiale è totalmente integro e questa è la notizia più importante che potrebbe consentire al campione di tornare in sella prima del previsto. I tempi di recupero dipendono dalla riduzione dell’infiammazione all’omero e dal suo grado di funzionalità. La ... Leggi su itasportpress

