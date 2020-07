Moda: Rifò lancia i cappelli in denim rigenerato (Di martedì 21 luglio 2020) Moda sostenibile: Rifò lancia i cappelli in denim rigenerato. La cloche, il newsboy e la coppola sono i nuovi accessori della collezione estiva Ci sono novità in casa Rifò, il brand pratese di Moda ecosostenibile ha infatti completato la sua collezione estiva con 3 cappelli in denim rigenerato: la cloche, il newsboy e la coppola. Una novità assoluta per… L'articolo Moda: Rifò lancia i cappelli in denim rigenerato Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

