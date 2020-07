Mihajlovic: “Gasperini sa di aver sbagliato, ognuno si fa le regole a casa propria” (Di martedì 21 luglio 2020) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della gara persa contro l’Atalanta, il tecnico del Bologna ha commentato così. Queste le parole di Mihajlovic: “E’ stata una gara equilibrata. L’unica differenza è che noi non abbiamo sfruttato le nostre occasioni, ma fisicamente stavamo anche meglio. Oggi poteva starci un pareggio, ma l’importante era reagire dopo la gara con il Milan. Oggi era difficile non prendere gol, ma succede sempre con errori individuali. Anche oggi abbiamo lasciato a Muriel lo spazio per calciare. Gasperini? ognuno si fa le regole a casa sua, ma io non parlo con la panchina degli altri. Io parlo con i miei, delle altre panchine non mi interessa. Altrimenti poi mi incazzo. Gasperini non ha detto nulla nel post perché sa di aver ... Leggi su alfredopedulla

