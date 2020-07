Meloni: “Imagine di John Lennon è un inno all’omologazione: canzone contro la religione e l’identità” (Di martedì 21 luglio 2020) Meloni: “Imagine parla di un mondo omologato senza identità” “Imagine non è una canzone che mi appassiona, parla di un mondo senza religioni e senza identità”, lo ha affermato la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, rispondendo alla domanda del giornalista Luca Telese nel corso del programma in Onda, trasmesso mercoledì 21 luglio su La7. Il conduttore ha stuzzicato Meloni su un argomento caro alla leghista Susanna Ceccardi, la quale, proprio nel corso di un’altra puntata del programma di approfondimento politico, ha confermato quanto dichiarato in passato sulla celebre canzone pacifista di John Lennon, Imagine, e cioè di ritenerla “marxista”. La presidente di FdI ha affermato di ... Leggi su tpi

- Tranviereincaz1 : RT @Misurelli77: E vai!!! Anche alla Meloni (Vien da Salò) non piace Imagine di Lennon 'Canzone senza identità'?? Con loro in Europa ci pren… - LEOREDBARON : RT @danoris2110: Imagine è una canzone che offre prospettiva, del tutto logico che masse cerebrali cubiche come quella di Giorgia Meloni no… - danoris2110 : Imagine è una canzone che offre prospettiva, del tutto logico che masse cerebrali cubiche come quella di Giorgia Me… - CardelliAc : RT @La7tv: #inonda Giorgia Meloni: 'Imagine di John Lennon è l'inno dell'omologazione mondialista. Un mondo senza identità non è il mio pro…

