Maldini | “Pioli è l’uomo giusto per questo Milan | vogliamo una squadra affamata di vittorie”

Nel lungo comunicato che ha ufficializzato il rinnovo di Pioli con il Milan, Paolo Maldini ha commentato la notizia nella nota sui canali ufficiali del club: "Stefano è diventato il nostro allenatore in un momento molto difficile. Abbiamo sempre sostenuto che ci sarebbe voluto del tempo per vedere i risultati del suo lavoro e abbiamo avuto la conferma che la qualità e la professionalità pagano sempre. Stefano è l'uomo giusto per guidare la squadra che vogliamo: una squadra di successo, giovane e affamata di vittorie".

