Liga, la squadra dei peggiori della stagione: non solo Griezmann… (Di martedì 21 luglio 2020) Il campionato spagnolo si è concluso. Il Real Madrid ha conquistato il titolo de La Liga nella stagione 2019-2020. Tanti i giocatori protagonisti in positivo, come tanti sono stati quelli in negativo che hanno deluso le attese.Il quotidiano spagnolo Marca ha provato a schierare l'undici che ha maggiormente tradito le attese raccogliendo i nuovo arrivati in Liga che hanno decisamente fatto flop.Liga, i peggiori undici del campionatoUn nome su tutti svetta nella flop 11 di Marca: Antoine Griezmann. Colpa del campione francese ma anche del Barcellona, troppo altalenante per tutta l'annata. 9 i gol dell'ex Atletico Madrid che sicuramente ha deluso. Ma la squadra si compone di tanti altri grandi talenti. Dal portiere del Valencia Cillessen, ad una difesa a tre dove oltre a Correia e ... Leggi su itasportpress

bieIsismo : @Falso_Nueve_IT Dispiace per il Depor, in tre anni dalla Liga alla Segunda B. Un’altra squadra storica in caduta libera... - Shady1inter : @FrancescaCphoto @Gianlu1195 Oh siete il top, state trovando di tutto pur di non dare colpe all'incompetente! Vi dò… - IncoerenzaREGNA : @cosimofcj Ha vinto il Pichichi della Liga con 25 reti e 21 assist L’unico ad aver tenuto in piedi una squadra di cadaveri - IncoerenzaREGNA : @Baldah217 @SimoneAvsim Messi ha fatto 25 gol e 21 assist, vincendo anche il Pichichi della Liga L'unico che ha ten… - TrHawke : @BestLaggerEU @AV9522 @Ginho__ il pallone d'oro 2013 vinto con umiliazione subita da Messi in liga, stocazzo di tro… -