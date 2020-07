L’ Italia di Mancini per la prima volta a Benevento: a novembre contro l’Estonia (Di martedì 21 luglio 2020) La Nazionale Italiana di calcio giocherà per la prima volta nella sua storia a Benevento. Lo ha annunciato oggi stesso la Figc. Lo stadio “Ciro Vigorito” ospiterà infatti, il prossimo 11 novembre, il match amichevole contro l’ Estonia. Soltanto un mese prima la città sannita ospiterà il match valido per le qualificazioni europee tra la Nazionale Under 21 e la Repubblica d’Irlanda, il 13 ottobre (ore 17.30). Un modo per festeggiare il ritorno in Seria A del Benevento di Pippo Inzaghi. Il calendario 2020 dell’Italia 4 settembre (Nations League): Italia-Bosnia Erzegovina (20.45)- Firenze 7 settembre (Nations League): ... Leggi su sport.periodicodaily

