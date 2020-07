Kate e William sono pronti a rompere il protocollo qualora… (Di martedì 21 luglio 2020) Kate e William proprio come Harry e Meghan pronti a deludere le aspettative della famiglia reale Kate e William si sono sempre dimostrati tanto attenti ai propri figli, dediti alla loro educazione ed alla loro felicità, lo sono al punto tale di decidere di rompere il protocollo e fare come preferiscono senza badare troppo alle regole della famiglia. Così dichiarano che qualora i figli dovessero mostrare interesse nei confronti della scuola che frequentano adesso potrebbero anche scegliere di non mandarli al collegio. I due insieme ai piccoli sono apparsi in pubblico sereni, soprattutto i bambini che godono della tranquillità proprio come tutti i coetanei. Quindi su di loro non grava alcuna ... Leggi su kontrokultura

