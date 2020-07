Il primo distributore di vino in Francia investe sull’Italia: polo logistico in Piemonte (Di martedì 21 luglio 2020) Bordeaux e Borgogna, ma anche Rodano, Provenza, Linguadoca e Alsazia. Eppure sembra stare stretta, la Francia, al primo distributore di vino d’Oltralpe. La famiglia Helfrich e il Gruppo Les Grands Chais de France hanno infatti deciso di investire sull’Italia. Grazie alla partnership con Deluxe Wine, siglato alla fine di febbraio, è stato avviato un centro logistico in Piemonte, presso la dogana di Torino. Un investimento significativo, che sottolinea la volontà di crescita del gruppo francese nel mercato italiano, sia sul fronte Horeca sia nell’online. Deluxe Wine, distributore “mono-etichetta” Grands Chais de France, conta ad oggi 130 referenze in catalogo e a settembre 2020 verrà offerta una selezione ancor ... Leggi su winemag

Ultime Notizie dalla rete : primo distributore In Francia il primo distributore d'idrogeno per camion TrasportoEuropa Quale futuro per i due distributori di carburante (dismessi) di Paesana? La minoranza interroga il sindaco Vaudano

Sul territorio comunale, però, rimangono due distributori di benzina e gasolio, attualmente dismessi. Il primo, in pieno centro paese, all’angolo tra via Po e via Roma, di fronte allo storico “Bar Nat ...

Il capo della N.A.T.O. ai distributori: adattatevi alla nuova normalità e fate uscire i film

Sul territorio comunale, però, rimangono due distributori di benzina e gasolio, attualmente dismessi. Il primo, in pieno centro paese, all'angolo tra via Po e via Roma, di fronte allo storico "Bar Nat ...