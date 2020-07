Il patrigno del bimbo assassinato a Cardito: "Ho avuto un raptus. Non volevo uccidere" (Di martedì 21 luglio 2020) “Mi sono messo nel letto per rilassarmi un po’; verso le 8 e qualcosa, sentii che (i bambini, ndr) saltavano sul letto; mi è venuto un raptus di follia, mi si è spento il cervello, e li picchiai; ma non ho mai voluto ammazzarli”. Oggi nell’aula 114 del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, è il giorno degli imputati del processo per l’omicidio del piccolo Giuseppe D., il bimbo di 6 anni morto il 27 gennaio 2019 a Cardito (Napoli), ucciso dai colpi di bastone sferrati dall’ex compagno della madre, Valentina Casa, 30 anni, che lei sotto processo.A rispondere alle domande del pm Fabio Sozio (che da gennaio sostituisce il pm Paola Izzo), è Tony Essobdi Badre, 25 anni, colui che è accusato di essere l’assassino per piccolo Giuseppe. “Fu un ... Leggi su huffingtonpost

