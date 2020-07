Gwyneth Paltrow e sua figlia modelle per Goop (Di martedì 21 luglio 2020) Gwyneth Paltrow ha reclutato la figlia Apple ed il marito Brad Falchuk per le ultime proposte del marchio Goop Label: ecco le foto. Gwyneth Paltrow e la figlia Apple hanno posato per la collezione di luglio della linea di abbigliamento del marchio Goop Label. Il servizio di moda è stato un affare di famiglia: oltre alla figlia, l'attrice ha reclutato il marito Brad Falchuk come fotografo e la location è stata la loro residenza. Il brand di Gwyneth Paltrow ogni mese mostra cinque nuove proposte ispirate al guardaroba dell'attrice. Per il mese di luglio, Gwyneth si è fatta aiutare dal marito Brad Falchuk. Il produttore televisivo è stato il fotografo del ... Leggi su movieplayer

Dome689 : RT @HuffPostItalia: L'incredibile somiglianza di Gwyneth Paltrow e la figlia Apple: 'Sembrate gemelle' - LIDAMUGNAI : RT @HuffPostItalia: L'incredibile somiglianza di Gwyneth Paltrow e la figlia Apple: 'Sembrate gemelle' - HuffPostItalia : L'incredibile somiglianza di Gwyneth Paltrow e la figlia Apple: 'Sembrate gemelle' - VanityFairIt : Due gocce d'acqua - maumal69 : RT @paol_2911: @CillinasWorld Non sono io, ma la Gwyneth Paltrow con figlia ?? -