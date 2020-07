Gelateria Apuà – Milano (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gelateria Apuà Corso Lodi, 19 – 20135 Milano Tel. 02/83963311 Sito Internet: Tipologia: Gelateria Prezzi: coni e coppette 2,50/4,50€, gelato 24€/kg Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTANel 2015 i fratelli Serena e Marco hanno aperto la loro Gelateria in Corso Lodi per proporre un gelato artigianale, genuino, nutriente e gustoso, con un’attenzione verso tutti. Sono infatti disponibili coni vegani, senza glutine e senza lattosio e alcuni gusti senza latte. Una volta entrati, l’occhio cade indubbiamente sulle diverse proposte di crema e di frutta, ricette classiche, come la nocciola Piemonte Igp, e altre più originali. I gusti più creativi sono spiegati brevemente segnalando gli ingredienti principali, come nel caso de “l’americano” da noi assaggiato a ... Leggi su secoloditalia

