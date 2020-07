GAZZETTA – “CR9!” (Di martedì 21 luglio 2020) “CR9!”è il titolo scelto da La GAZZETTA dello Sport oggi in edicola. La Juve ipoteca lo scudetto battendo la Lazio, giovedì può già conquistare aritmeticamente il suo nono scudetto consecutivo, il primo per Maurizio Sarri da quando è allenatore. Si parla anche di Pallone d’Oro e di Inter con un dossier e un focus sul calendario. Per quanto riguarda il Napoli, si sta preparando la trasferta di domani sera al Tardini. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.22/07/202019:30 1: 5.50 - X: 4.20 - 2: 1.55 1: 5.50 - X: ... Leggi su calciomercato.napoli

CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : PRIMA PAGINA - Gazzetta: 'CR9! Giovedì la Juve può vincere lo scudetto' - infoitsport : PRIMA PAGINA - Gazzetta: 'CR9! Giovedì la Juve può vincere lo scudetto' - PinoSa54 : ????... praticamente la ' Leccacultija ' spaccia l'acquisto di #Crfiat come una manna dal cielo così da vincere il 9… - PinoSa54 : ??????.... xké qualcuno nutriva dubbi sul fatto che ' Non glielo avrebbero fatto vincere....??!! ' ?? Almeno così poss… -

Ultime Notizie dalla rete : GAZZETTA “CR9” Tintin e l'Alph-Art, l'ultimo in edicola AFNews