Firenze | multe più salate per chi vende gadget fascisti | sanzioni da 400 euro

Firenze, 21 luglio 2020 - A Firenze sono state innalzate da 25 a 400 euro le multe per chi fa esposizione o vendita di gadget, souvenir, abbigliamento o simili, che inneggino o richiamino l'ideologia ...

Firenze, 21 luglio 2020 - A Firenze sono state innalzate da 25 a 400 euro le multe per chi fa esposizione o vendita di gadget, souvenir, abbigliamento o simili, che inneggino o richiamino l'ideologia fascista o nazista. Lo stabilisce una delibera della giunta comunale.