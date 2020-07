Fase 3: Consulenti lavoro 29 luglio in piazza, inascoltati su ammortizzatori e fisco (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Labitalia) - Consulenti del lavoro in piazza Monte Citorio a Roma il prossimo 29 luglio alle 15, "per spiegare ai rappresentanti delle istituzioni parlamentari cosa non ha funzionato in materia di ammortizzatori sociali, in che modo la categoria è stata costretta a lavorare durante l'emergenza e quali possono essere le soluzioni per migliorare l'intero sistema". La mobilitazione, spiegano i professionisti, a causa delle restrizioni sanitarie ancora vigenti, sarà aperta ad un massimo di 100 persone. "La decisione giunge dopo che gli appelli formulati dai Consulenti del lavoro e dai commercialisti, affinché vi fosse una proroga congrua delle scadenze fiscali di questi giorni, sono rimasti inascoltati e mentre ... Leggi su liberoquotidiano

Massimi47715989 : Una fase 2 Lasciamo perdere 500 consulenti pagati un sacco di milioni di euro totalmente inutili perché con la o no… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Consulenti Smartworking: dai Consulenti del lavoro i dati prima e dopo il lockdown Ipsoa Fase 3: Consulenti lavoro 29 luglio in piazza, inascoltati su ammortizzatori e fisco

Roma, 21 lug. (Labitalia) - Consulenti del lavoro in Piazza Monte Citorio a Roma il prossimo 29 luglio alle 15, "per spiegare ai rappresentanti delle istituzioni parlamentari cosa non ha funzionato in ...

San Marino 2030, nasce il progetto di Sviluppo Economico della Repubblica

SAN MARINO – Il 20 luglio, alla presenza dei membri del Congresso di Stato, il Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica e la semplificazione normativa ...

Roma, 21 lug. (Labitalia) - Consulenti del lavoro in Piazza Monte Citorio a Roma il prossimo 29 luglio alle 15, "per spiegare ai rappresentanti delle istituzioni parlamentari cosa non ha funzionato in ...SAN MARINO – Il 20 luglio, alla presenza dei membri del Congresso di Stato, il Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, la Ricerca Tecnologica e la semplificazione normativa ...