Del Piero show a Sky. Va in onda in costume e si fa la barba durante la pausa (Di martedì 21 luglio 2020) Sopra camicia, sotto costume e piedi scalzi. Vantaggi dello smart working, di cui usufruisce anche Alessandro Del Piero, collegato con Sky Calcio show direttamente dalla casa di Los Angeles.A svelare il segreto è a fine puntata Alessandro Bonan, che convince l’ex capitano bianconero ad alzarsi in piedi e a mostrarsi per intero. E Del Piero si presta, dimostrando autoironia e capacita di prendersi in giro.Del Piero show a Sky. Va in onda in costume e si fa la barba durante la pausa pubblicato su TVBlog.it 21 luglio 2020 10:41. Leggi su blogo

