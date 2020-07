Cisl: contagi da Coronavirus, 62% è donna in sanità (Di martedì 21 luglio 2020) Roma – “E’ donna, lavora nella sanita’, eta’ compresa tra i 35 e i 65 anni, vive e/o lavora nella Capitale. Su 1.496 casi di contagio sul lavoro nel Lazio da Covid, 929 sono donne. È la fotografia scattata nell’ultimo report elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’INAIL pubblicato ieri, che riporta le rilevazioni dell’Istituto aggiornate al 30 giugno. Rilevazioni che, senza appello, evidenziano come le donne, le lavoratrici, siano state maggiormente sacrificate in nome della propria professione, della propria abnegazione e missione. E il dato e’ eclatante perche’ sono state colpite in misura quasi doppia rispetto agli uomini: il 62,1% delle donne contro il 37,9% degli uomini, ha contratto il virus mentre era al lavoro”. Cosi’, in una nota, la ... Leggi su romadailynews

