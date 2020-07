Cavarzerani: struttura in quarantena per 14 giorni. Sarà sorvegliata h24 (Di martedì 21 luglio 2020) A seguito dei tre test positivi al covid-19 riscontrati tra i migranti ospiti della ex caserma Cavarzerani di Udine, dove al momento sono concentrati 500 richiedenti asilo, il sindaco del capoluogo friulano, Pietro Fontanini, ha firmato oggi un’ordinanza per “tutelare la salute dei cittadini”, che prevede la messa in quarantena della struttura per 14 giorni. L’ordinanza, in vigore da stamani, prevede anche che il perimetro dell’ex caserma situata alla periferia Est di Udine sia sorvegliato 24 ore su 24 dalle forze dell’ordine. “Con ogni probabilità – ha spiegato Fontanini – a presidiare il perimetro ci sarà anche l’esercito. Il prefetto di Udine – ha aggiunto – ha garantito la massima collaborazione. Il triage di chi farà ... Leggi su udine20

ledoventinove : RT @TgrRaiFVG: Nessuno dei quasi 500 #migranti della caserma Cavarzerani potrà uscire dalla struttura per i prossimi 14 giorni. Lo ha decis… - Pandora8211 : RT @staff_M_Fedriga: La #Cavarzerani di #Udine diventa zona rossa?? I 480 ospiti non potranno lasciare la struttura x i prossimi 14 giorni.… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Nessuno dei quasi 500 #migranti della caserma Cavarzerani potrà uscire dalla struttura per i prossimi 14 giorni. Lo ha decis… - TgrRaiFVG : Nessuno dei quasi 500 #migranti della caserma Cavarzerani potrà uscire dalla struttura per i prossimi 14 giorni. Lo… - IZ6CLZantonio : ?? La #Cavarzerani di #Udine diventa zona rossa. ?? I 480 ospiti dell'ex Caserma non potranno lasciare la struttura… -