Cavarzerani | Sabrina De Carlo | depositata interrogazione per tutela delle forze dell’ordine

"È necessario un intervento diplomatico e, anche normativo, volto ad intervenire sulla riduzione dei continui flussi migratori provenienti dalla rotta balcanica oltre che a introdurre maggiori tutele per le forze dell'ordine impegnate quotidianamente a garantire la sicurezza pubblica attraverso anche un tempestivo intervento per sopperire alle carenze strutturali del sistema di accoglienza". È la richiesta, rivolta al Ministro dell'Interno e al Ministro degli Esteri, contenuta nell'interrogazione depositata in data odierna dalla deputata M5S del FVG, Sabrina De Carlo. "Il combinato disposto tra le evidenti carenze del sistema d'accoglienza ed il rischio di contrarre il Coronavirus, ancora molto alto, ci mette di fronte all'urgenza di ...

