Calciomercato Napoli, arriva l'annuncio inaspettato: "Under sta per essere venduto in azzurro" (Di martedì 21 luglio 2020) Calciomercato Napoli, arriva l'annuncio inaspettato: "Under sta per essere venduto in azzurro" Cengiz Under si avvicina al Napoli. L'annuncio arriva direttamente dalla Turchia, le parole …

DiMarzio : Le ultime sulle intenzioni del #ManchesterCity per #Koulibaly. Ore decisive per #Osimhen - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli | In chiusura l'affare #Osimhen La conferma del dg del #Lille - DiMarzio : #Napoli-#Osimhen, #Giuntoli in Sardegna per definire gli ultimi aspetti. Il punto - SaxSan2 : Il presidente del #basaksehir, che dalla cessione di #Under ricaverebbe il 20%,non ha dubbi. 'Il giocatore è del… - DilectisG : RT @SaxSan2: #Napoli, mercato in uscita La situazione #Allan ?? Le parole #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, ultim’ora: arrivano notizie clamorose! Mondo Udinese Under al Napoli? Il presidente del Basaksehir conferma: "Guadagneremo 5 milioni"

numero uno dell'Istanbul Basaksehir ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'TR Spor' e a sorpresa ha anche fornito un assist notevole per il calciomercato italiano. Cengiz Under, secondo ...

Napoli, passi in avanti anche per Gabriel: l'agente è in città!

Il Napoli è forte su due giocatori del Lille, ovvero Victor Osimhen e Gabriel Magalhaes. Per quanto riguarda il difensore, sembrano esserci importanti novità. Uno degli agenti di Gabriel sarebbe ...

