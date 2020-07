Aurora Ramazzotti si mette a nudo | Messaggio importante per i suoi fan (Di martedì 21 luglio 2020) Aurora Ramazzotti si mette a nudo e lancia un Messaggio importantissimo all’interno del suo profilo Instagram. L’influencer figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha deciso di sdoganare la finta perfezione che si deve mettere in mostra all’interno dei social decidendo così di mostrarsi alla natura. Ramazzotti ha così deciso di lanciare un fortissimo Messaggio a tutte le fan che la seguono e che, continuamente cercano da lei consigli per essere perfette. Proprio per questo motivo, l’influencer ha deciso di mettere la parte i trucchi per mostrarsi al naturale e spiegare alle proprie fan che la seguono quanto sia importante accettarsi per quelle che si è. ... Leggi su giornal

epiccroco : RT @Roberta_DF_: Aurora Ramazzotti pubblica una foto con un significato ben preciso e voi ovviamente non riuscite ad arrivarci Complimenti… - news_rimini : Aurora Ramazzotti: 'su Instagram il suo viso così com'è' - delenastydiak : RT @Roberta_DF_: Aurora Ramazzotti pubblica una foto con un significato ben preciso e voi ovviamente non riuscite ad arrivarci Complimenti… - ANGVELIN : RT @Roberta_DF_: Aurora Ramazzotti pubblica una foto con un significato ben preciso e voi ovviamente non riuscite ad arrivarci Complimenti… - deathlessoul : RT @Roberta_DF_: Aurora Ramazzotti pubblica una foto con un significato ben preciso e voi ovviamente non riuscite ad arrivarci Complimenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti Aurora Ramazzotti con i brufoli su Instagram e Michelle Hunziker risponde: «Sei vera, coraggiosa e tosta» Corriere della Sera Aurora Ramazzotti e le star senza trucco su Instagram: belle, con tutte le imperfezioni

Le star di tutte le età si rilassano e seguono il trend social dell’estate 2020 svelando a poco a poco anche i loro lati più autentici. La 23enne Aurora Ramazzotti lo ammette candidamente: condividere ...

Giulia De Lellis deve operarsi: “Mi sono cagat* addosso!”, ecco cosa succede

Diciamo che poteva andare peggio. Mi sono cag… addosso tutto il giorno. Scusate, anzi, perdonatemi per il termine ma veramente ho avuto un’ansia terribile. Poteva andare peggio, ma me la caverò con un ...

Le star di tutte le età si rilassano e seguono il trend social dell’estate 2020 svelando a poco a poco anche i loro lati più autentici. La 23enne Aurora Ramazzotti lo ammette candidamente: condividere ...Diciamo che poteva andare peggio. Mi sono cag… addosso tutto il giorno. Scusate, anzi, perdonatemi per il termine ma veramente ho avuto un’ansia terribile. Poteva andare peggio, ma me la caverò con un ...