Atalanta-Bologna, i diffidati nerazzurri a rischio Milan: pericolo Castagne (Di martedì 21 luglio 2020) La trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020 offrirà lo scontro fra Atalanta e Bologna, importante per le ambizioni bergamasche e per la voglia di rivalsa degli emiliani, feriti dalla pesante sconfitta contro il Milan. I nerazzurri affronteranno proprio i rossoneri citati nel corso del turno successivo, motivo per il quale sarà fondamentale gestire nel migliore dei modi la situazione relativa ai diffidati, a serio rischio squalifica. Timothy Castagne, Berat Djimsiti e Rafael Toloi sono in pericolo, peraltro tutti difensori: servirà un’attenta valutazione dei vari interventi in copertura. Leggi su sportface

Atalanta_BC : 4 gol in un minuto direttamente dall'ultima sfida al #GewissStadium contro i rossoblù! ?? FOUR-midable goals in th… - davidamaya110 : Atalanta vs Bologna ?? - sempercaromi : @SandroSca ciao, ho bevuto due spritz e ora guardò Atalanta Bologna, sto pensando che il Bologna sia la juve e cerc… - Notiziedi_it : Serie A, Atalanta – Bologna ore 19.30: le formazioni ufficiali - bugattielroy : #NowWatching Atalanta vs. Bologna #SerieAxESPN ???? -