Amazon dei miracoli, Bezos incassa 13 miliardi in un giorno (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – Lunedì da record per Jeff Bezos che ha aggiunto 13 miliardi di dollari al suo patrimonio netto, registrando il più grande “salto” in un giorno per un individuo da quando il Bloomberg Billionaires Index è stato creato, nel 2012. Balzo del 7,9% per le azioni di Amazon.com Inc., il massimo da dicembre 2018 in scia al crescente ottimismo sulle tendenze dello shopping online, trainato da persone costrette a restare a casa per via del lockdown, aumentate del 73% quest’anno. Bezos, il 56enne fondatore di Amazon oltre che uomo più ricco al mondo, ha visto balzare la sua fortuna a 189,3 miliardi nel 2020, nonostante gli Stati Uniti stiano entrando nella peggiore recessione economica dopo la Grande Depressione. Ora ... Leggi su quifinanza

Amazon ha fatto il punto sull'impatto della sua azione in Italia, sia diretto che indiretto, anche a livello fiscale. Nel 2019 il colosso statunitense dell'ecommerce ha investito 1,8 miliardi di euro ...

Netflix vs Prime Video: chi ha le esclusive migliori? IMDB elegge il vincitore

Nonostante al tavolo dei contendenti si siano recentemente unite piattaforma come Apple TV+, Disney+ ed HBO Max, l'eterna partita si gioca sempre tra Netflix ed Amazon Prime Video. Oggi gran parte dei ...

