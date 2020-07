Vertice Ue, 209 mld all'Italia Trattativa in dirittura d’arrivo (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Consiglio europeo continua a negoziare sul Next Generation Eu e si prepara ad affrontare la quarta nottata per superare gli ultimi 3 ‘scogli’ rimasti che impediscono al momento ai capi di Stato e di governo di lasciare Bruxelles e tornare nelle proprie capitali. L’intenzione è quella di chiudere, non è un caso che il negoziato si sia portato fino al lunedì sera, un chiaro segnale di una conclusione vicina. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani

Affaritaliani : Vertice Ue, 209 mld all'Italia: trattativa in dirittura d’arrivo - Affaritaliani : Vertice Ue, 209 mld all'Italia Trattativa in dirittura d’arrivo -