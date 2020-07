Trieste, trova l’ex con un altro e si lancia dal sesto piano: Daniel muore sul colpo (Di lunedì 20 luglio 2020) trova la ex con un altro e si lancia dal balcone. E’ quanto accaduto in via Giulia, a Trieste. Vittima un 29enne del posto, Daniel Ronconi. La tragedia si è consumata nell’appartamento in cui abitano la ex fidanzata e la figlia di tre anni. Trieste, Daniel Ronconi morto dopo aver trovato la ex con un … L'articolo Trieste, trova l’ex con un altro e si lancia dal sesto piano: Daniel muore sul colpo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

