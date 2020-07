Snam e Baker Hughes completano test turbina “ibrida” a idrogeno per rete gas, è la prima al mondo (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – Baker Hughes e Snam hanno completato con successo i test per il funzionamento della prima turbina “ibrida” a idrogeno al mondo progettata per un’infrastruttura di trasporto del gas naturale. La turbina sarà installata entro il 2021 nell’impianto di spinta di Snam a Istrana, in provincia di Treviso. Si tratta di un progetto interamente italiano: la nuova turbina “NovaLT12”, che potrà essere alimentata con una miscela di idrogeno fino al 10% e gas naturale (H2NG), è stata progettata e realizzata nel nostro Paese negli stabilimenti di Baker Hughes di Firenze alla presenza di Marco ... Leggi su quifinanza

"Con questa nuova sperimentazione insieme a Baker Hughes – commenta l'amministratore delegato di Snam Marco Alverà – facciamo un ulteriore passo avanti nel percorso di adattamento della nostra rete al ...

