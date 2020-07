Si tratta ancora sul Recovery Fund, il Consiglio Ue riprende alle 16 (Di lunedì 20 luglio 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Dopo una maratona notturna di incontri al vertice Ue di Bruxelles non c’è ancora l’accordo su Recovery Fund e bilancio pluriennale. La plenaria del Consiglio Europeo è stata riconvocata alle 16 di lunedì 20 luglio, come annuncia su Twitter Barend Leyts, portavoce del presidente del Consiglio Ue, Charles Michel.(ITALPRESS). Si tratta ancora sul Recovery Fund, il Consiglio Ue riprende alle 16 su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Dopo tre giorni e tre notti di negoziati, i leader europei non hanno ancora trovato un accordo sul Fondo per la ripresa e il bilancio pluriennale dell'Unione Non è ancora finita la riunione del Consig ...Lunedì 20 luglio in programma il quarto giorno di negoziato: alle ore 16 i vertici UE si incontreranno nuovamente per superare le difficoltà sul Recovery Fund. Nella serata di domenica 19 luglio è arr ...