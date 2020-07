Sfida a distanza tra Genoa e Lecce per la permanenza in Serie A (Di lunedì 20 luglio 2020) Il calcio non è una scienza esatta. Gli scenari possono cambiare. Gli eventi possono essere stravolti ed allora ci si ritrova a vivere alcune gare come finali. É il caso del Lecce, che deve sperare di fare un grande bottino di risultati positivi e sperare in un passo falso del Genoa. Dopo la sconfitta nello scontro diretto di Marassi, i salentini sono obbligati a fare punti già mercoledì in casa contro il Brescia. I giallorossi andranno in trasferta a Bologna nel fine settimana e dunque alla Dacia Arena, contro l’Udinese. I pugliesi chiuderanno la stagione in casa contro il Parma. Discorso calendario più impegnativo per il Grifone, che però dopo la vittoria di ieri, conserva un vantaggio di quattro lunghezze. Gli uomini di Nicola saranno impegnati mercoledì nel derby con la Sampdoria e ospiteranno ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Sfida distanza Sfida a distanza tra Genoa e Lecce per la permanenza in Serie A alfredopedulla.com La ricetta per la ripresa economica: ecco la vision dei manager delle Tlc

Se qualcuno aveva dei dubbi, con la pandemia ha ottenuto le risposte. Sono da sempre un convinto sostenitore delle reti in fibra fino a casa del cliente e fino alla sede dell’azienda. Lo sono perché h ...

Gol Chabot: il colpo di testa del difensore della Sampdoria – VIDEO

Gol Chabot: il difensore della Sampdoria accorcia le distanze contro il Parma grazie a un perfetto colpo di testa – VIDEO Julian Chabot ha realizzato la prima rete con la maglia della Sampdoria al 47' ...

