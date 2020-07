Scuola, il rientro in sicurezza per me è irrealizzabile: illudersi porterà al ‘tutti contro tutti’ (Di lunedì 20 luglio 2020) Tutti ribadiscono, dalle opposizioni fino al governo, che occorre ritornare a Scuola in sicurezza. In questo momento, con le attuali conoscenze e tecnologie ritengo che sia, realisticamente, impossibile. Occorre accettare il dato di fatto che i bambini e i ragazzi sono portati naturalmente alla socializzazione, al contatto, al gioco e al disinteresse per le regole. Continuare a gingillarci con una richiesta assurda di sicurezza totale nelle scuole è controproducente, perché ci porta a non prendere decisioni realistiche, ma a continuare a parlare di un progetto irrealizzabile. Il rischio concreto è che si arrivi ai primi di settembre, imbevuti di retorica del diritto allo studio da coniugare con il diritto paralizzante alla sicurezza, senza alcun reale progetto. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano

