Schiavi sessuali, scoperta la 'psicosetta': a capo un anziano di 77 anni (Di lunedì 20 luglio 2020) Sequestrata l'alcova del 'profeta': la setta vittima di truffe e violenze sessuali 5 marzo 2020 E' molto inquietante lo scenario emerso dalle indagini. La Polizia di Stato di Novara ed il Servizio ... Leggi su today

infoitinterno : Novara, scoperta psico-setta: violenze sessuali e adepti-schiavi, coinvolti anche minori - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Novara, scoperta psico-setta: violenze sessuali e adepti-schiavi, coinvolti anche minori - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Novara, scoperta psico-setta: violenze sessuali e adepti-schiavi, coinvolti anche minori - raffaellamucci1 : RT @giornali_it: Novara, scoperta psico-setta: violenze sessuali e adepti-schiavi, coinvolti anche minori #20luglio #QuotidianiNazionali #I… - giornali_it : Novara, scoperta psico-setta: violenze sessuali e adepti-schiavi, coinvolti anche minori #20luglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Schiavi sessuali

prevalentemente di sesso femminile si sono resi responsabili del reato di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù e alla commissione di numerosi e gravi reati in ambito ...La polizia di Stato di Novara ed il Servizio centrale operativo, nelle scorse ore, hanno eseguito 26 perquisizioni personali e 21 perquisizioni locali nelle province di Novara, Milano, Genova e Pavia, ...