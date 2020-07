Recovery Fund, accordo a un passo. Conte migliora i saldi, all’Italia 208 miliardi (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA – La nuova bozza di accordo trasmesso dal segretariato del consiglio europeo alle delegazioni degli Stati, in possesso della Dire, prevede che l’intero programma di risposta alla crisi Covid Eu ammonti a un totale di 750 miliardi di euro, cosi’ come prevedeva la proposta della Commissione, suddivisi per vari strumenti. Leggi su dire

marcotravaglio : SAMBUCA OLANDESE A Bruxelles non Giuseppe Conte, ma l’Italia intera combatte una guerra per la vita o la morte sul… - borghi_claudio : @Valeria51915836 Mi faccia capire, quindi quelle che ci siamo sorbiti a tutta pagina per mesi, con i 173 miliardi a… - fattoquotidiano : Recovery Fund, Conte: “Con Rutte lo scontro è durissimo. Stiamo cercando di convincere i Paesi frugali” - LoSplendido : RT @MarcoRizzoPC: La trappola della finta trattativa sui recovery fund imporrà al nostro Paese condizionalità che saranno pagate con attacc… - danieleverone11 : RT @tempoweb: Pochi soldi e nemmeno subito. Cosa non ci dicono sul teatrino del Recovery Fund #recoveryfund #giuseppeconte #mark rutte htt… -