Profondo Rosso: «Questa stagione è persa» (Di lunedì 20 luglio 2020) Luca di Montezemolo ha detto la sua sulla crisi del Cavallino: «Ci stiamo giocando anche il 2021 e 2022» Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Profondo Rosso Mercato europeo dell’auto: un semestre in profondo rosso La Stampa Gli Emirati Arabi sprintano verso Marte con Mitsubishi

E la prima delle tre missioni internazionali sul pianeta rosso quest’estate ... La sonda trascorrerà dunque i prossimi sette mesi viaggiando nello spazio profondo, correggendo periodicamente il suo ...

F1, per la Ferrari è l'ora delle scelte: anche Binotto rischia il posto

Con l'umiliazione del doppiaggio in Ungheria, è il tempo delle scelte e del coraggio, a Maranello. Il 6° posto che Sebastian Vettel ha definito di "ritorno alla normalità", intendendo che era il massi ...

