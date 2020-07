Operai morti, Cgil: ripresa non può prescindere da livelli sicurezza (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “Questa mattina nella zona di Vigna Murata, due Operai edili, di 29 e 53 anni, hanno perso la vita in un incidente, le cui dinamiche sono ancora da chiarire”. Cosi’, in una nota, la Cgil e la Fillea Cgil di Roma e del Lazio. “In questi mesi- continua la nota- c’e’ stata molta attenzione sul tema della diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, mentre la riapertura delle attivita’ produttive ha dimostrato quanto denunciamo da anni, ovvero che sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro si e’ deciso solo di disinvestire. Da quando le attivita’ hanno ripreso a pieno ritmo sono tornati ad aumentare gli infortuni e gli incidenti mortali, calati nei mesi di marzo e aprile solo per effetto del lockdown. Solo nelle ultime settimane, nei cantieri edili ... Leggi su romadailynews

matteosalvinimi : Due preghiere per i lavoratori deceduti e le loro famiglie, ma non basta: bisogna investire di più e meglio per la… - rubio_chef : Due operai sono morti oggi mentre lavoravano in un cantiere edile a Roma. Morti ammazzati dallo Stato, sul posto di… - Adnkronos : Due operai di 53 e 29 anni, romani, sono morti a Roma dopo essere precipitati dall’ottavo piano nella zona di Vigna… - LucaFrassineti : RT @Tritti001: Incidente sul lavoro: precipitano da un'altezza di 20 metri, morti due operai di 53 e 29 anni - mfedericoni : RT @FilcaRoma: Altri due operai sono morti precipitando da un altezza di 20 metri a Roma. @nic_capobianco : ”E’ una strage inaccettabile. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Operai morti Precipitano da 20 metri, due operai morti in un cantiere a Roma La Repubblica Roma, due operai morti. Il sindacalista: "Precipitati dall'ultimo piano, dinamica ancora non chiara"

I due, di 29 e 53 anni, sono precipitati da un'altezza di oltre 20 metri mentre stavano tagliando una trave di cemento in piazza Lodovico Cerva, zona Vigna Murata.Sul posto stanno ora lavorando i vigi ...

Tragedia a Roma, operai precipitano da 20 metri e muoiono. Aperta un'inchiesta

Sul posto è intervenuta la Scientifica, si procede per omicidio colposo Tragedia in piazza Lodovico Cerva, in zona Vigna Murata a Roma, dove due operai di 53 e 29 anni sono morti dopo una caduta ...

