Omicidio stradale, l’uso del cellulare può diventare aggravante come la guida in stato di ebbrezza (Di lunedì 20 luglio 2020) Nuova stretta del Governo sull’Omicidio stradale. È questa la ragione del tavolo di maggioranza, convocato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, per chiedere un rapido via libera a un disegno di legge. L’obiettivo è contrastare la pirateria stradale attraverso norme più severe. L’uso del cellulare alla guida come essere ubriachi Tra le maggiori novità del disegno di legge c’è che l’uso del cellulare alla guida, in caso di Omicidio stradale, sarà considerato un’aggravante, così come la guida in stato di ebbrezza. “La distrazione alla ... Leggi su italiasera

