Napoli, Auriemma: “Gattuso ha chiamato personalmente un calciatore per farlo firmare” (Di lunedì 20 luglio 2020) In casa Napoli tutte le attenzioni sono solo su un calciatore: Victor Osimhen. L’attaccante del Lille, dopo aver trascorso alcuni giorni a Napoli per incontrare Gattuso, De Laurentiis e vivere la città azzurra, non ha ancora preso una decisione sul suo futuro. Il giocatore, infatti, secondo alcune indiscrezioni, non avrebbe ancora deciso per una questione puramente economica. Si è parlato … L'articolo Napoli, Auriemma: “Gattuso ha chiamato personalmente un calciatore per farlo firmare” Leggi su dailynews24

