Milan, Donnarumma: «Voglio vincere tanti titoli con questa squadra» (Di lunedì 20 luglio 2020) Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha parlato dei suoi obiettivi con la maglia rossonera Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, vuole togliersi tante soddisfazioni con la maglia rossonera. E c’è chi lo vorrebbe in partenza a fine stagione. In una intervista a Sky Sport, il numero 1 Milanista e della Nazionale ha parlato dell’annata in corso e dei suoi obiettivi futuri. PIOLI – «Ringrazio tanto il mister per le belle parole che spende sempre su di me. Gli darò sempre il massimo perché è una grande persona e un grande allenatore. Sono contento di quello che stiamo facendo in questo periodo: stiamo veramente alla grande e spero di riuscire a raggiungere obiettivi con il mister». IBRAHIMOVIC – «Una bestia, ... Leggi su calcionews24

