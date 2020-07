Maurice Roëves l’attore de ‘L’ultimo dei Mohicani’ è morto (Di lunedì 20 luglio 2020) E’ morto Maurice Roëves, l’attore de ‘L’ultimo dei Mohicani’ ha recitato in tantissimi film dove ha spiccato per la sua eccezionale bravura E’ in lutto il mondo del cinema per la perdita di un grandissimo attore, Maurice Roëves. L’attore de ‘L’ultimo dei Mohicani’ ci ha lasciato, è morto nella giornata di mercoledì 15 luglio. L’attore aveva 83 anni, era originario della Scozia ed era celebre anche per aver interpretato ruoli secondari molto importanti. Impossibile dimenticare ad esempio la sua interpretazione nel film cult del regista Michael Mann, ‘L’ultimo dei Mohicani’. In questa celebre pellicola l’attore interpretava il colonnello Munro. Nel film era il padre della co-protagonista Cora, interpretata ... Leggi su kontrokultura

