Le offre un passaggio e poi tenta di violentarla: arrestato tassista a Milano (Di lunedì 20 luglio 2020) Una ragazza di 19 anni è stata vittima di un tentativo di stupro a Trezzano, in provincia di Milano. La giovane, albanese arrivata in Italia un paio di mesi fa, si trovava sulla strada statale Vigevanese dirigendosi verso la vicina fermata dell’autobus per tornare a casa, quando è stata avvicinata da un uomo a bordo di un taxi. Il tassista, un uomo di 50 anni italiano e con precedenti alle spalle, le avrebbe offerto un passaggio e una volta salita sul mezzo avrebbe guidato verso via Darwin, una strada isolata e senza troppe auto di passaggio. Lì ci sarebbe stato il tentativo di stupro: l’uomo, infatti, avrebbe iniziato a palpeggiare con veemenza la vittima, toccandola nelle parti intime e forzandola ad avere un rapporto sessuale. La 19enne però ... Leggi su tpi

