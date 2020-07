La Roma risale in Borsa grazie a Friedkin (Di lunedì 20 luglio 2020) Le voci sulla nuova offerta di Dan Friedkin hanno fatto risalire il titolo della Roma in Borsa. Stamattina c’è stato un rialzo delle azioni giallorosse che hanno superato quota 0,5 euro per azione, livelli che non venivano toccati dallo scorso marzo. Il titolo giallorosso ha segnato un +4,30% a 0,509 euro per azione: aveva chiuso oltre questa soglia l’ultima volta il 6 marzo scorso, prima del lockdown e del conseguente crollo del mercato azionario. Da quanto riporta MF-Milano Finanza, sembra che il magnate texano nella notte tra giovedì 16 e venerdì 15 abbia rilanciato la propria offerta a James Pallotta per cercare di trovare un accordo per l’acquisto della Roma. L’offerta dovrebbe ammontare alla stessa cifra avanzata nell’ultimo tentativo, cioè 490 milioni, ma ... Leggi su sportface

sportface2016 : Le voci sulla nuova offerta di Dan #Friedkin hanno fatto risalire il titolo della #ASRoma in Borsa: le azioni giall… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie La Roma risale in Borsa sulle voci su Friedkin: Le voci sulla nuova offerta di Dan Friedkin fanno… - CalcioFinanza : La Roma risale in Borsa sulle voci su Friedkin - esnyflou : @HESPAPERS è un video vecchio !! risale al giorno dopo della sfilata di gucci a roma a cui era presente anche H - GfveGianfra : RT @stemolinaradio: Roma: 11 nuovi casi #COVID19 di cui 9 provenienti dal Bangladesh...e poi ti vengono a rompere le palle con l'Rt che ris… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma risale La Roma risale in Borsa sulle voci su Friedkin Calcio e Finanza In Italia nuovi casi di Covid ancora in calo

Ma i morti risalgono a 13 dopo i 3 in più di ieri. L'incremento maggiore di nuovi casi positivi resta in Lombardia. Epidemia ferma in otto regioni ROMA — L'epidemia di Covid-19 continua a rallentare ...

Poste Italiane. Emissione francobolli Raffaello Sanzio

NewTuscia – ROMA – Poste Italiane comunica che oggi 20 luglio 2020 ... di dipinti autografi di Raffaello e fra questi anche il suo autoritratto giovanile, risalente al 1506 circa: nella splendida ...

Ma i morti risalgono a 13 dopo i 3 in più di ieri. L'incremento maggiore di nuovi casi positivi resta in Lombardia. Epidemia ferma in otto regioni ROMA — L'epidemia di Covid-19 continua a rallentare ...NewTuscia – ROMA – Poste Italiane comunica che oggi 20 luglio 2020 ... di dipinti autografi di Raffaello e fra questi anche il suo autoritratto giovanile, risalente al 1506 circa: nella splendida ...